Ewelina Miszczuk wczoraj (14:40) Malin Andersson z dumą pokazuje rozstępy. Ma ku temu ważny powód Ten rok był dla Malin Andersson bardzo trudny. Córka 26-letniej gwiazdy programu "Love Island" zmarła zaledwie kilka tygodni po urodzeniu. Andersson ma po jej urodzeniu pamiątkę, której wiele kobiet by się wstydziło. Dla niej to powód do dumy. Malin Andersson (Getty Images) Malin Andersson często w mediach społecznościowych pokazuje, że akceptuje swoje ciało i promuje ruch "body positive". Teraz udostępniła na swoim profilu na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w bieliźnie z widocznymi rozstępami na piersiach. Malin Andersson – śmierć córki "Spójrzcie, jak zamieniłam smutek w coś pięknego. Widzę we wszystkim szansę na rozwój. Nie widzę obwisłego biustu z rozstępami. Widzę, że było we mnie życie i że to wszystko miało swój cel" – podkreśliła Malin Andersson w swoim poście. Zaapelowała też do innych kobiet, by spojrzały na wszystkie swoje niedoskonałości i obróciły je w "coś pięknego". Zarówno zdjęcie, jak i słowa Andersson poruszyły fanki gwiazdy, które nazywały ją "inspiracją". "Kocham twoje złote myśli", "Aż serce się kraje, gdy to czytam", "Jesteś piękna dziewczyną" – pisały.