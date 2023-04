Mało kto wie, że jest trujący. Włóż do koszyczka tani zamiennik

Co więcej, już sama tradycja podpowiada, że w koszyku powinny znaleźć się wyłącznie rzeczy jadalne, a liście borówki wielkanocnej właśnie takie są. Nie bój się więc, jeżeli jakakolwiek potrawa będzie nią ozdobiona, a ty ją zjesz. Borówka czerwona jest nie tylko smaczna, ale i zdrowa. Zawiera m.in. insulinę, przez co obniża poziom cukru we krwi.