Mało kto zna tę historię. Anna Przybylska dorabiała u króla disco polo

W 1997 roku dołączyła do obsady "Złotopolskich", jednak to nie było jej jedyne źródło zarobku. Okazuje się, że Przybylska pracowała jako stylistka i makijażystka przy teledyskach zespołu Akcent. Jak po latach wspominał ją Zenon Martyniuk?

"Była popularna, ale przy tym wszystkim bardzo skromna i serdeczna. Piękna dziewczyna! Teraz żałuję, że nie zagrała w moim teledysku, a jedynie czesała modelki i pudrowała mi twarz, żebym się nie świecił w kadrze" – napisał w książce "Życie to są chwile".

W rozmowie z "Super Expressem" dodał, że w pierwszym momencie zupełnie jej nie rozpoznał. Dopiero potem jego żona Danuta zapytała go, czy nie zauważył, że puder nakładała mu aktorka ze "Złotopolskich".

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!