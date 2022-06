Malujesz się przy oknie? Finał może być tragiczny

Coraz cieplejsze, słoneczne dni to nie tylko okazja do spędzania czasu na zewnątrz. To również większa szansa, że przy nieuważnym korzystaniu z domowych sprzętów w naszych czterech kątach wybuchnie pożar. Z taką sytuacją musiała się zmierzyć pewna użytkowniczka mediów społecznościowych.