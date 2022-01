Małżeńskie przemiany Moniki i Krzysztofa [Obejrzyj 6 odcinek 2 sezonu "Daj się odmienić"]

Monika, która zajmuje się także domem i dziećmi, ma bardzo mało czasu dla siebie. Z tego powodu straciła poczucie własnej wartości, co odbiło się również na sferze wizualnej. W dodatku jest bardzo krytyczna w stosunku do siebie samej. Twierdzi, że ma wiele kompleksów, ale prawda jest taka, że nie do końca są one odzwierciedleniem rzeczywistości. To właśnie dlatego jej mąż Krzysztof postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i pomóc jej w odzyskaniu wiary w siebie. Ponieważ jednak w programie "Daj się odmienić" zawsze pojawia się dwójka bohaterów, Krzysztofa również podda się metamorfozie! Początek przygody ma miejsce w klinice medycyny estetycznej, a następnie do gry wkraczają eksperci od wizerunku, czyli Jarosław Juźwin- wizażysta, Sylwia Antoszkiewicz- stylistka oraz Wojtek Zieliński- fryzjer, który znany jest z bardzo ciętego języka. Czy małżonkowie spodobają się sobie na nowo? Obejrzyj cały odcinek!