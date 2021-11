Mama Aleksandry Żebrowskiej urodziła ośmioro dzieci i jest w świetniej formie. Zdradziła swój sekret

"Uwielbiam być babcią. Moje wnuki są fantastyczne. Mam 7 córek i 5 wnuków. Bycie babcią jest idealne, bo czerpiemy przyjemności z tych małych dzieci, a cała odpowiedzialność spoczywa na rodzicach. Widzimy się z wnukami, kiedy oni do nas przyjeżdżają albo kiedy jesteśmy w Polsce. Jak się widujemy, to parę dni mieszkamy razem. Zintensyfikowane to poznawanie się jest. Nie jestem babcią na co dzień, bo nie ma mnie w Polsce" – przyznała Justyna Adamczyk w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".