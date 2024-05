Mama gwiazdy TVN wyznaje islam. Mężatką została na trzeciej randce

W programie "Dzień Dobry TVN" Agnieszka Amatullah Wasilewska opowiedziała o swoim życiu. Podzieliła się historią małżeństwa i rozwodu, który sprawił, że została samotną matką dwójki dzieci. Mimo trudności nie zamierzała zamykać się na miłość. Za pośrednictwem internetu poznała mężczyznę, który, jak się okazało, chociaż jest Polakiem, to wyznaje islam.

Między tą dwójką szybko zaczęło rodzić się silne uczucie, jednak aby para mogła lepiej się poznać, już na trzeciej randce trzeba było podjąć poważną decyzję o powiedzeniu sobie "tak". Agnieszka Amatullah Wasilewska wyjaśniła, że było to niezbędne, aby móc kontynuować związek. Podkreśliła, że w islamie nie istnieje inna opcja.

W rozmowie z Pudelkiem Marietta Witkowska wspomniała, że po tym, jak jej matka przeszła na islam, nie spotkała się z dużą krytyką. Dodała, że choć zdarzyły się nieprzyjemne sytuacje, to nie miały one dla niej dużego znaczenia. Marietta przyznała również, że kiedyś rozważała zmianę wyznania, jednak ostatecznie zrezygnowała z tego pomysłu. Nie wyklucza jednak takiej możliwości w przyszłości.

