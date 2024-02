Polka o życiu w Marrakeszu. "Biali mieszkańcy Zachodu mają tu wiele przywilejów"

W Maroku działa to wręcz w drugą stronę. Biali mieszkańcy Zachodu mają tu wiele przywilejów, są traktowani jak przybysze z "lepszego świata". Przypomina to trochę sytuację, jaką mieliśmy przed laty w Polsce, gdy patrzyliśmy z podziwem na Amerykanów. W państwach postkolonialnych jest to pewnego rodzaju standard. Goście z Zachodu jawią się jako wykształceni, uczciwi, dobrzy, majętni i, przede wszystkim, mogący więcej. To pociąga za sobą inne, lepsze traktowanie, nawet na komisariacie policji.