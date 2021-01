Mama trójki bliźniąt o karmieniu piersią. Odkąd publikuje posty w sieci, otrzymuje wiadomości od fetyszystów

Misty Lang jest mamą siódemki dzieci. I może nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że trzy razy urodziła bliźnięta. To wyjątkowo rzadka sytuacja, zdarza się raz na 500 tys. przypadków. Kobieta jest też aktywna w sieci, jej konto na Instagramie obserwuje prawie 20 tysięcy osób. Ponieważ karmi piersią, wpadła na pomysł, że będzie dzielić się mlekiem z rodzicami, którzy jego nie mają. Zamiast matki, odezwali się do niej bezdzietni mężczyźni z oburzającymi propozycjami. "Od czasu narodzin moich pierwszych bliźniaków mam nadmiar mleka. Kiedy zdecydowałam się je oddać, skontaktował się ze mną fetyszysta" – tłumaczyła w rozmowie z "The Sun".

Udawali, że potrzebują mleka

Kobieta dodała, że dla niej to równoznaczne z molestowaniem seksualnym. Co więcej, wśród wiadomości znalazła się taka, w której jeden z obserwatorów jej profilu zaoferował pieniądze, za to, aby pokarmiła go mlekiem bezpośrednio z piersi. Lang często blokuje niechciane wiadomości, ale zdarza się również, że odpowiada mężczyznom w nadziei, że wytłumaczą jej swój motyw. Chciałaby zrozumieć, dlaczego to robią.