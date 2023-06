Pięć oznak, że twój pies jest szczęśliwy. Ostatnia jest wymowna

Psy to stworzenia, które śpią ok. 16 godzin na dobę. Jeżeli twój pies często śpi i nie ma problemu z zasypianiem, oznacza to, że czuje się bezpiecznie i jest zrelaksowany. Można uznać to za duży sukces. Jeżeli pies nie śpi zbyt często i ciągle jest czujny, to znak, że jest on zestresowany. Warto skonsultować to z weterynarzem i behawiorystą, zwłaszcza jeśli ten stan utrzymuje się od dłuższego czasu.