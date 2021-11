Manicure na specjalny wieczór. Zobacz, jak ozdobić paznokcie w wyjątkowy sposób

Elegancki manicure powinien pasować do okazji, a także idealnie współgrać z naszą stylizacją. Jeżeli szukasz ciekawego pomysłu na świąteczną stylizację paznokci, podpowiadamy: musi się błyszczeć. Święta Bożego Narodzenia to magiczny czas, który wymaga wyjątkowej oprawy. W otoczeniu błyszczących ozdób i łańcuchów łatwo pozostać niezauważoną, dlatego zarówno makijaż, jak i manicure w tym szczególnym dniu powinny być równie iskrzące i wyraziste. Nie oznacza to wcale, że musisz rezygnować z elegancji. Jeżeli cenisz sobie proste, minimalistyczne rozwiązania, wystarczy zaledwie jeden błyszczący akcent, żeby dodać dłoniom charakteru. Doskonałym akcentem świątecznego manicure’u będą iskrzące ozdoby, dzięki którym każdy kolor lakieru będzie wyglądał wyjątkowo.