Marcin Hakiel jednoznacznie na temat nowej miłości. Ma konkretny plan

Marcin Hakiel ma nową partnerkę? "Nadają na tych samych falach"

Marcin Hakiel tym razem mocno chroni prywatność. Tygodnik spytał tancerza o jego nową miłość, jednak ten odmówił komentarza. "Byłem już w medialnym związku, kolejnych nie przewiduję" - wyjaśnił. Źródła podają jednak, że bliscy wiedzą o wszystkim. "Informacja pojawiła się niedawno, ale najbliżsi wiedzieli o jego relacji od miesiąca. Pozytywnie go zaskoczyli swoją reakcją. Nawet Kasia dała mu do zrozumienia, że bardzo chce, ale to naprawdę bardzo, by był szczęśliwy. Bo to oznacza spokój i szczęście dla ich patchworkowej rodzin" - czytamy na portalu Jastrząb Post.