Marcin Hakiel pochwalił się prezentem od dzieci na Dzień Ojca. Wzruszający!

Dzielą się opieką nad dziećmi

Jak możemy dowiedzieć się z profilu Marcina Hakiela na Instagramie, to właśnie on spędził ostatnie dni z dziećmi w górach i popularnej EnergyLandii. Katarzyna Cichopek, którą o to zapytano, nie ukrywała, że jest wdzięczna mężowi za duże zaangażowanie.