Marek Belka o wyroku TK. "PiS strzelił sobie w stopę"

Polki nawołują do tego, by pisać skargi na TK do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Czy byłoby to skuteczna? – Unia Europejska nie ma żadnych kompetencji w tym zakresie - w sprawach rodziny, aborcji. Szukanie "ratunku", jak i obwinianie UE nie ma najmniejszego sensu – rozwiał wątpliwości były premier. Zajął jednak stanowisko ws. wyroku i politycznej dyskusji na ten temat. – To jest znów sprawa partii rządzącej. Strzelili sobie w stopę, bo nikomu to nie było potrzebne, żeby rozpoczynać dyskusję. Jak wiemy, od 1997 r. nikt się tym – w sensie prawnym – nie zajmował. Będzie kwitło podziemie aborcyjne. Kobiety, które będzie stać, będą wyjeżdżać do Czech, Niemiec, na Słowację, co jest oczywiście smutne – ocenił Marek Belka.

