Margaret promuje serial "Niech to usłyszą". Włożyła sportową czapkę i gorset

Czarny gorset i sportowa czapka. Czy to pasuje?

Na konferencji prasowej serialu " Niech to usłyszą" Margaret wystąpiła w oryginalnym stroju. Włożyła długie czarne dzwony i rockową ramoneskę. Do tego dobrała gorset, który eksponuje dekolt i odsłania biodra. Dopełnieniem były długie rękawice. Szyję ozdobiła pokaźnym srebrnym naszyjnikiem z kamieniami. Do tego włożyła sportową czapkę i białe, zapinane na rzepy buty na platformach. Koloru całej stylizacji dodała fryzura gwiazdy. Różowe włosy kontrastowały z całym jej strojem.