Maria Dowbor-Baczyńska musiała wrócić do Polski. Katarzyna Dowbor opowiedziała o córce

Maria Dowbor-Baczyńska wróciła z Anglii do Polski

Maria, pieszczotliwie nazywana przez mamę Manią, wyjechała na studia do Anglii. Przez pandemię koronawirusa została zmuszona wrócić do kraju – ku uciesze rodzicielki. "Niestety w Anglii sytuacja była dużo gorsza niż u nas. Poza tym jest Brexit. Jeszcze niedawno każdy z nas miał jakieś plany na przyszłość, a teraz wszystko jest w zawieszeniu. Życie trochę z nas zakpiło" – tłumaczyła Dowbor na łamach "Świata i Ludzi".

Nie wszyscy wiedzieli, że Maria obrała nieco inną ścieżkę zawodową niż jej mama i straszy brat – studiuje psychologię i filozofię na jednej z uczelni w Wielkiej Brytanii. Nie wiadomo jednak, czy będzie kontynuowała tam naukę. "Marysia chyba już nie powróci do Anglii, bo w okresie pandemii to nie ma sensu. Lepiej być tu i studiować w Polsce" – dodała dziennikarka.

W tym samym wywiadzie Dowbor opowiedziała nieco o tym, jak wyglądały jej dni podczas kwarantanny. Przyznała, że potrzebowała chwili wytchnienia, bo na co dzień jest bardzo zapracowana i przez swoje zobowiązania zawodowe rzadko jest w domu. Na pytanie, czy nie chciałaby być "zwykłą" babcią, odpowiada wprost: to nie dla niej.

"Jestem bardzo późną mamą. Marysię, swoje drugie dziecko, urodziłam, kiedy miałam 40 lat. Nie tak jak koleżanki, w wieku dwudziestu paru lat. To macierzyństwo jeszcze we mnie tkwi. Oczywiście są momenty, kiedy chciałabym mieć więcej czasu dla wnuczków, ale zawsze jest coś za coś. Trzeba się zdecydować. Mogłabym rzucić pracę i zająć się nimi, ale nie o to chodzi" – wyjaśniła.