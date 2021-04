Maria Winiarska skończyła 70 lat. W swoim życiu przeszła bardzo wiele

Maria Winiarska należy do aktorskiego klanu, który od ponad pół wieku bawi na polskiej scenie filmowej i teatralnej. Razem ze swoim mężem Wiktorem Zborowskim przeżywała ostatnio 45. rocznicę ślubu, co jest imponującym wynikiem w polskim show-biznesie. Aktorka nie zamierza jeszcze przechodzić na emeryturę – cały czas jest aktywna zawodowo (możemy ją oglądać w serialu "Barwy szczęścia").

Nierozłączne Siostry Winiarskie

Maria Winiarska urodziła się 19 kwietnia 1951 roku w Skierniewicach. Rok po niej urodziła się siostra Barbara, z którą doskonale się się dogadywała. Obie wybrały identyczną ścieżkę zawodową, a ich życie prywatne również było ze sobą nierozerwalnie połączone. Od samego początku robiły wszystko razem – chodziły do tej samej szkoły, spędzały wolny czas. Po pewnym czasie zdecydowały także o tym, że chcą wspólnie występować na scenie, co zaowocowało powstaniem duetu Siostry Winiarskie.

Rodzinne tragedie

To właśnie urodzenie chorego dziecka spowodowało, że Barbara wycofała się z życia scenicznego. Maria zawsze była oparciem dla młodszej siostry i pomagała jej przy córce, kiedy tylko mogła. Niestety po rozstaniu z Wawrzeckim Barbara ciężko to znosiła i niespodziewania zmarła w 2002 roku, co było ciosem dla Marii. Okazało się, że młodsza siostra miała tętniaka mózgu.