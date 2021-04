Sara Egwu James zwyciężczynią czwartej edycji "The Voice Kids". Mówią o niej "polska Whitney Houston"

Za nami kolejna edycja hitowego programu “The Voice Kids”. Tym razem serca widzów i jurorów podbiła dwunastoletnia Sara Egwu James. Kim jest utalentowana nastolatka i jakie ma plany na przyszłość?

"The Voice Kids" to prawdziwa kuźnia talentów. Wielką karierę po programie zrobiła między innymi Roksana Węgiel i Viki Gabor. Wygląda na to, że już za chwilę, polski show-biznes podbije kolejna młoda gwiazdka. Sara Egwu James ma bowiem talent na skalę światową.

Kim jest Sara Egwu James?

Dziewczynka pochodzi ze Słubic, jej mama jest Polką, tata natomiast ma nigeryjskie korzenie. John James jest muzykiem i brał udział w programie "X Factor" czy "Bitwa na głosy".

Jak czytamy na stronie programu, gwiazdka od zawsze świetnie się czuła na scenie. Przygodę z muzyką zaczęła jako sześciolatka, wygrała wówczas pierwszy konkurs wokalny. 12-latka jest uczennicą Szkoły Podstawowej w Ośnie Lubuskim oraz Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Słubicach. Swoje umiejętności wokalne szkoli także w Miejskim Ośrodku Kultury SMOK.

Fanka Whitney Houston

Dziewczynka nie ukrywa, że udział w programie TVP to dla niej spełnienie marzeń. Serca jurorów, podczas "Przesłuchań w ciemno", podbiła wykonaniem utworu Demi Lovato "Anyone". Już wtedy Cleo zauważyła podobieństwo Sara Egwu James do Whitney Houston.

Okazuje się, że repertuar wielkiej diwy okazał się dla nastolatki szczęśliwy. W finale dziewczynka brawurowo wykonała legendarny hit Whitney Houston "The greatest love of all". Występ zapewnił jej zwycięstwo.

Zwyciężczyni 4. edycji programu otrzymała pamiątkową statuetkę oraz kontrakt z profesjonalną wytwórnią muzyczną. Wśród nagród znalazło się też stypendium przeznaczone na przyszłą edukację.

Dziewczynka nie ukrywa, że jej kolejnym marzeniem jest reprezentowanie Polski na Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl

Jak szczepić ozdrowieńców? Prof. Miłosz Parczewski wyjaśnia