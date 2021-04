Monika Miller udzieliła szczerego wywiadu. Wyznała, że już na starcie ludzie jej nie lubią

Monika Miller – "Ktoś mi kiedyś powiedział, że nie jestem osobą, którą się zapomina"

Nawiązując współpracę w Polsce Monika Miller została oszukana. W rozmowie z portalem wyznała, że zawyżono dla niej stawki, ze względu na to, że ma sławnego dziadka. "Ludzie wiedzą kim jestem i podnoszą mi specjalnie stawki" – zauważyła. "Na przykład ktoś zrobił dla mnie teledysk, za który powinnam zapłacić 5 tys., a on podał mi cenę 20 tys. Dowiedziałam się po fakcie" – wytłumaczyła.

Dodała też, że ciężko jej nawiązać bliższe relacje z kobietami, które zazwyczaj są do niej uprzedzone. Zdradziła jednak, że zyskuje przy bliższym poznaniu.

Monika Miller o związkach

Celebrytka odniosła się też do kwestii swoich licznych tatuaży. Zauważyła, że w Polsce się je kocha, albo nienawidzi. Upatruje też wrogiego nastawienia do swojej osoby, właśnie przez to, że ma ich wiele.