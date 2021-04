Skandaliczna sytuacja w Lesznie. Kobieta dostała w twarz od mężczyzny

Dramatyczna konsekwencja wymiany zdań

Na nagraniu widać kłótnię między kobietą, a stojącym przed nią klientem. W pewnym momencie agresywny mężczyzna przeszedł do rękoczynów. Uderzenie było tak mocne, że kobieta upadła na ziemię:

"Wcześniej prawdopodobnie doszło między tymi osobami do nieporozumienia i wymiany zdań. Policjanci na miejscu wylegitymowali wszystkich uczestników zdarzenia, ustalając ich tożsamość" - powiedziała Monika Żymełka, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lesznie, cytowana przez Radio Eska.

Nagranie z monitoringu trafiło do sieci. Dzięki dużemu zainteresowaniu opinii publicznej udało się odnaleźć sprawcę.

Sprawca namierzony

"W myśl art. 217 kodeksu karnego, kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

