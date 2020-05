Mariana Arias była znana z serialu "Zbuntowany Anioł". Wiadomo, co u niej słychać

"Zbuntowany Anioł" podbił serca widowni na całym świecie. Tasiemiec przedstawiający losy sieroty Milagros, która zakochuje się w synu bogacza, wciąż wzbudza emocje. I to mimo że jego produkcję zakończono dwie dekady temu. Do polskiej telewizji serial trafił rok później – w 2000 r. Polsat wyemitował pierwszy odcinek. Od tamtej pory wielokrotnie go powtarzano i wcale się widzom nie znudził. Do dziś kochają Natalię Oreiro, czyli słynną Milagros.