Marianna Schreiber o wizycie Jarosława Kaczyńskiego w Kijowie. Prezesa PiS przyrównała do siebie

Mateusz Morawiecki i Jarosław Kaczyński wraz z przedstawicielami rządów Czech i Słowenii pojechali ostatnio do Kijowa, by wraz z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim przedyskutować kolejne działania, które są konieczne do podjęcia w obliczu wojny. Z ust prezesa PiS padły jednak słowa o misji pokojowej NATO określane jako dość nierozważne. Odniosła się do nich Marianna Schreiber. Jej wpis na Twitterze wprawia w osłupienie.