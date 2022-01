Marianna Schreiber narzeka na swoją sytuację prywatną. "Jest bardzo ciężko"

28-latka napisała, że bardzo kocha swojego męża, jest z nim pomimo różnic, ale nie jest do końca szczęśliwa. Sytuacja ją męczy i nie jest w stanie powiedzieć, czy ich związek to przetrwa. "Kocham mojego męża nad życie… ale nie będę ukrywać, że jest bardzo ciężko. Ta sytuacja, która nas spotkała – pokazała mi mojego męża spojrzenie na mnie i… nie wiem, czy się z tego podniesiemy. Liczę na to" – napisała. Trudności w relacji przyszły, kiedy Schreiber w tajemnicy wzięła udział w programie "Top Model" TVN-u. Wiceministrowi z ramienia Prawa i Sprawiedliwości nie spodobała się aktywność żony. W małżeństwie nastał konflikt, który trwa do dziś.