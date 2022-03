Kaja Godek będzie "pomagać" Ukrainkom, rozdając ulotki. W nich straszenie przed aborcją

"Najnowsze zalecenia WHO wzywają między innymi do: zniesienia nieuzasadnionych medycznie barier w dostępie do aborcji takich, jak klauzula sumienia, obowiązkowe konsultacje, czas do namysłu; pełnej dekryminalizacji aborcji, czyli uwolnienia aborcji od przepisów karnych, ale też niepotrzebnych regulacji prawnych; usunięcia ograniczeń w dostępie do aborcji ze względu na długość ciąży czy powód do aborcji" – pisze Aborcyjny Dream Team.