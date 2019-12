Marina Łuczenko-Szczęsna pokazała pokój syna. Od jego narodzin zupełnie się zmienił

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny wychowują razem 1,5-rocznego syna. Liam ma wyjątkowy pokój, gdzie ma mnóstwo miejsca do kreatywnej zabawy. Piosenkarka pochwaliła się swoim fanom, jak go urządziła.

Marina Łuczenko-Szczęsna i Wojciech Szczęsny w ubiegłym roku po raz pierwszy zostali rodzicami. Piosenkarka dba o prywatność syna i do tej pory nie pokazała twarzy dziecka. Nie zrezygnowała jednak z kariery na rzecz macierzyństwa.

Marina Łuczenko-Szczęsna - pokój syna

Marina Łuczenko-Szczęsna ukrywa twarz synka, natomiast po raz kolejny pokazała jego pokój. W marcu mogliśmy zobaczyć, że na półkach chłopca nie brakowało zabawek. Zwłaszcza pluszaków. Wówczas na InstaStory pokazała nagranie z podpisem "Królestwo Liama". Obecnie Liam ma 1,5 roku, więc rodzice musieli przemeblować pokój syna. Na zdjęciach opublikowanych w mediach społecznościowych widzimy chłopca wędrującego do namiotu tipi, który nie należy do najtańszych. Natomiast na drugim planie znajdują się błękitne ściany i żyrafy. Można przypuszczać, że to jego ulubione maskotki, gdyż ma ich najwięcej.