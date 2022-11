Marina nie poleciała do Kataru, by wspierać Wojciecha Szczęsnego. Mówi, dlaczego

- To, co lubię w piłce i czego się nauczyłam na przestrzeni dziesięciu lat bycia w związku z profesjonalnym piłkarzem to to, że w piłce wszystko jest możliwe. I naprawdę czasami bywa tak, że wszyscy obstawiają najlepszy zespół, który po prostu musi wygrać, a ten zespół czuje się tak pewnie, że nie zdaje sobie sprawy, że przeciwnik, który jest teoretycznie w gorszej formie, ale ma ambicje i gra o wszystko, o honor, może go ograć - stwierdziła Marina.