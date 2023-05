Marina wskoczyła w biodrówki. Kiedyś były symbolem kiczu

Marina Łuczenko-Szczęsna lubi bawić się modą i wracać do zapomnianych trendów. Sceniczne looki artystki balansują na granicy kampu i kiczu, zaś wieczorowe kreacje zachwycają elegancją. Na co dzień wokalistka woli jednak bardziej stonowane stroje, dlatego też na wiosenny spacer sięgnęła po jasne kolory i luźne kroje. Naszą uwagę zwróciły jej spodnie, które do niedawna uważane były za obciachowe.

Kiedyś uważane za szczyt kiczu, dziś wracają do łask

Jeszcze jakiś czas temu ten model spodni był kojarzony jedynie z brakiem modowego wyczucia. Moda jednak ma to do siebie, że wraca jak bumerang, a to, co jeszcze niedawno było uważane za kiczowate, teraz jest najbardziej pożądane.

Spodnie z niskim stanem często wzbudzały kontrowersje. Uważane były za wulgarne i niemodne. Lansowały je przede wszystkim Britney Spears oraz Paris Hilton. Jeansowe biodrówki i krótkie topy miały najczęściej odsłaniać kolczyk w pępku oraz bieliznę wystającą zza pasa. Na kilka lat ten fason ustąpił miejsca spodniom z wysokim stanem, jednak obecnie wraca do łask — nosi go także Marina Łuczenko-Szczesna.

Marina pokazała się w biodrówkach

Biodrówki ponownie podbijają świat mody. Na szczęście współczesne modele są bardziej stonowane i nie biją kiczem po oczach. Marina zdecydowała się na beżowe spodnie z niskim stanem, do których włożyła płaskie sandały z białymi paskami oraz biały top o szerszym kroju. Spodnie nisko osadzone na biodrach odsłoniły bieliznę artystki, która w tym przypadku bardzo dobrze uzupełnia stylizację, wyglądając po prostu jak dodatkowy pasek z białego materiału.

Warto zwrócić uwagę na dodatki. W stylizacji Mariny wszystko wydaje się być na swoim miejscu. Czarna torebka na ramię współgra z ciemną podeszwą butów, zaś białe oprawki okularów przeciwsłonecznych uzupełniają look.

