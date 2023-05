Spodnie z niskim stanem. Jakie modele znajdziemy na rynku i jak je stylizować?

Spodnie z niskim stanem królowały dwie dekady temu, a teraz znowu powróciły do mody. To pokazuje, że naprzemiennie będą popadały w łaskę i niełaskę, lecz nigdy całkowicie nie znikną. Jakie modele są dostępne na rynku, dla jakiej figury będą najodpowiedniejsze i jak je stylizować? Odpowiadamy na te kluczowe pytania.

Spodnie z niskim stanem królowały na początku lat 2000. Lansowały je m.in. Britney Spears czy Paris Hilton. Wtedy nosiło się głównie jeansy zwane biodrówkami i zestawiało je z krótkimi topami. Chodziło przede wszystkim o to, by wyeksponować kolczyk w pępku. Jeansy niejednokrotnie szły w parze z szerokimi paskami o dużych klamrach. Co więcej, specjalnie noszono te spodnie tak nisko, by wystawały z nich stringi.

Teraz na kanwie mody Y2K, która jest niczym innym jak nostalgią za czasami sprzed dwóch dekad, spodnie z niskim stanem znów znalazły się w trendach. Lecz trzeba przyznać, że obecnie sprawy obrały znacznie mniej kiczowaty obrót. Być może spodnie z niskim stanem ustąpiły na kilkanaście dobrych lat miejsca skinny jeans z wysokim stanem. Jednak współczesna moda pokazuje, iż pewne elementy garderoby nigdy nie odejdą na zawsze w zapomnienie.

Na początku lat 2000 panowała moda na spodnie z niskim stanem © Getty Images | Scott Gries

Spodnie z niskim stanem – do jakiej figury?

Spodnie z wysokim stanem zapina się w najwęższym miejscu w talii, więc świetnie podkreślają w zasadzie każdą sylwetkę. Lecz przy niskim stanie sprawa nie jest już taka prosta. Tego typu spodnie opierają się bowiem na najszerszym miejscu na biodrach, przez co go podkreślają. Nie będą więc dobrym wyborem dla gruszek. Za to kobiety z figurą w typie odwróconego trójkąta/rożka wręcz powinny je mieć w swojej szafie.

Jeansy z niskim stanem

Obecnie na rynku można znaleźć mnóstwo jeansów z niskim stanem. Nie będą to jednak spodnie opinające uda, lecz przede wszystkim modele "wide leg", czyli te z szerokimi nogawkami. Wystarczy włożyć do tego opięty bądź luźny crop top, by stworzyć casualową stylizację. Jeansowe biodrówki pokochała Emily Ratajkowski, która nawet rozpina guzik i wywija spodnie, by jeszcze bardziej obniżyć ich stan.

Emily Ratajkowski często wkłada jeansy z niskim stanem © Getty Images | 2023 Gotham

Spodnie cargo z niskim stanem

Popularne obecnie spodnie cargo to nic innego jak bojówki, które najczęściej idą w parze właśnie z niskim stanem, a ich charakterystycznym elementem są wypukłe kieszenie. Kiedyś występowały przede wszystkim w kolorze khaki. Teraz to się zmieniło. Anna Lewandowska ma na przykład w swojej garderobie model łososiowy. Cargo będą dobrze wyglądały w duecie z białym tank topem.

Anna Lewandowska w bojówkach Instagram/annalewandowska © Instagram

Eleganckie spodnie z niskim stanem

Spodnie z niskim stanem coraz częściej pojawiają się także w wersji eleganckiej. Materiałowe, z szerokimi nogawkami niczym w palazzo, czasem z kantem, czasem z zakładkami. Oversizowa marynarka będzie przy nich jak znalazł.

Emily Ratajkowski łączy spodnie z niskim stanem z maksymalnie krótkimi topami © East News | MMVV

Alladynki z niskim stanem

Z kolei patentem na maksymalną wygodę będą alladynki z niskim stanem lub podobne luźne spodnie, tyle że bez ściągaczy przy kostkach. Satynowe czy jedwabne modele można zestawiać z górą od bikini dla stworzenia idealnego looku na plażę. Tak noszą je m.in. Anna Lewandowska czy Klaudia El Dursi.

Anna Lewandowska w alladynkach © Instagram.com

Rybaczki z niskim stanem

Latem warto też rozważyć rybaczki z niskim stanem. Choć Bella Hadid nosi je w stylizacji niezwykle ekscentrycznej, to elegancki model faktycznie można nosić razem z garniturową kamizelką – lecz nie w wersji crop, a już pełnowymiarową.

Bella Hadid w rybaczkach z niskim stanem © Getty Images | 2022 Arnold Jerocki

