Mariola Gołota na zdjęciu sprzed lat. Fani: Nic się nie zmieniłaś

Ślub cywilny wzięli w Warszawie, a kościelny w Chicago. W wywiadzie dla magazynu "VIVA!" jednoznacznie zaprzeczyli pogłoskom o ich rozwodzie. - Owszem, kiedyś nawet złożyliśmy papiery rozwodowe, ale je wycofaliśmy, więc to, co wypisują o nas w internecie, to kompletna bzdura - podkreśliła Mariola Gołota. Kobieta wspierała męża w trakcie jego całej kariery. Była przy nim, gdy wygrywał swoje walki oraz pocieszała go w chwilach, gdy nie udawało mu się pokonać przeciwnika.