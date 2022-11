Zniknął z "Chłopaków do wzięcia". Tak wygląda po latach

Po jakimś czasie Mario ponownie znalazł miłość. Opowiedział o tym na grupie zrzeszającej fanów "Chłopaków do wzięcia". Zapytany o to, czy ma partnerkę, przyznał: "Nie szukam miłości, bo wróciłem do swoich dwóch dziewczyn" - wyznał. Jego komentarz może oznaczać, że wrócił do byłej partnerki, dla której opuścił program. Niedawno znów nawiązał kontakt z facebookowymi fanami. Pokazał im, czym obecnie się zajmuje.