Henio z "Chłopaków do wzięcia" pokazał dziewczynę. W związku pojawił się problem

Henio dopiął swego

Ma wprowadzić się do niego i pomagać w codziennych obowiązkach - to wymagania, które Henio postawił swojej przyszłej partnerce. Otwarcie przyznał, że chce znaleźć towarzyszkę życia, która stanie się także, a może przede wszystkim, towarzyszką pracy. Takie podejście nie spodobało się wielu osobom. "Henio to stary kawaler z ciężkim charakterem. Szuka bardziej do roboty, niż do miłości, obym się myliła". "Wymaga służącej i kogoś, kto będzie go niańczył" - pisali w komentarzach w mediach społecznościowych programu.