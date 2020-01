WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Magdalena Tatar 22-01-2020 (09:19) Markowe perfumy do 200 zł taniej. Pachnące szaleństwo Woda perfumowana za 160 zł zamiast 390 zł? Brzmi jak okazja sezonu… Luksusowe wody perfumowane i toaletowe są teraz dostępne w bardzo korzystnych cenach. Nie myśl, że dotyczy to jednego czy dwóch rodzajów zapachów, bo wybór jest zaskakująco duży. Czas na nowy zapach (unsplash.com) Najlepsze okazje roku – właśnie teraz Trwałe, dobre perfumy to rarytas i towar luksusowy, o którym ze względu na cenę często można pomarzyć. Ratunkiem są atrakcyjne okazje. Czy wiesz, że po fali wyprzedaży posezonowych odzieży, butów i akcesoriów na przełomie roku pojawiają się często najlepsze okazje na kosmetyki? Warto o tym pamiętać i przywitać nowy rok w aurze subtelnej woni dobrej wody perfumowanej. Spraw sobie nieco luksusu – stać cię! Dolce&Gabbana, Calvin Klein i wiele, wiele innych marek możemy często podziwiać w telewizji lub kolorowych czasopismach. Inspirujące pokazy mody, oryginalne projekty, ciekawe pomysły na modę – wszystko to pięknie wygląda, ale i… pachnie. Domy mody wypuszczają kolekcje odzieży, akcesoriów i obuwia, a także perfum. Jeśli bliski jest ci przepych Versace albo gustowny minimalizm Lagerfelda – dopełnij swój styl zapachem twórców najbardziej znanych kolekcji mody świata. Teraz to w zasięgu twojego budżetu. W niższej cenie możesz zdobyć piękny, klasyczny zapach, np. od Elizabeth Arden. unsplash.com Ubrana w zapach – i niewiele więcej To nie żart. Na pewno znacie scenę z Titanica, w której Leonardo DiCaprio rysuje Kate Winslet, która ma na sobie jedynie piękny naszyjnik – możemy go wykorzystać jako inspirację. Metaforą biżuteryjnej ozdoby o ogromnej wartości może być zapach, który zastąpi nam dodatki do zwykłej, czarnej, prostej sukienki. Ten zabieg pozwala nam na to, aby poczuć się elegancko, a nawet luksusowo, ale nie przytłaczać naturalnego piękna zbędnymi dodatkami. Może zapach orchidei albo innych egzotycznych kwiatów? unsplash.com Artykuł stanowi część działań promocyjnych realizowanych z partnerem zewnętrznym.