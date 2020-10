Marta Kaczyńska chce wyprowadzić się z Sopotu. Już wybrała lokalizację

Marta Kaczyńska i Piotr Zieliński razem zamieszkają?

Dobry Tydzień dowiedział się, że małżonkowie chcą przeprowadzić się do miejsca, w którym się poznali i tam wspólnie, z całą rodziną, zamieszkać. A poznali się na Mazurach. W gazecie możemy przeczytać, że para remontuje już nawet zabytkową willę. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, przeprowadzka może mieć miejsce już na święta Bożego Narodzenia. - Marta przy mężu rozkwita, u jego boku czuje się zrelaksowana i promienieje szczęściem. W takich chwilach uśmiecha się nawet do fotografów, robiących jej zdjęcia, choć na co dzień bardzo tego nie lubi – powiedziała osoba z otoczenia pary w gazecie Dobry Tydzień.