Marta Kaczyńska napisała felieton dotyczący prawa do aborcji. "Wprowadzenie całkowitego zakazu przerywania ciąży to rozwiązanie iluzoryczne"

Zaostrzeniu przepisów aborcyjnych przeciwstawiała się między innymi Maria Kaczyńska. - Uważam, że zdarzają się w życiu niezwykle trudne sytuacje, w których należy ratować życie matek czy też nie żądać, by zgwałcona przez zwyrodnialca lub, co gorsza, bandę zwyrodnialców dziewczyna musiała rodzić – mówiła.

Felieton Marty Kaczyńskiej

Marcie Kaczyńskiej w kwestii kompromisu bliżej jest natomiast do stryja, Jarosława Kaczyńskiego. Kilka lat temu w swoim felietonie Marta Kaczyńska pisała co prawda, że "wprowadzenie całkowitego zakazu przerywania ciąży to rozwiązanie iluzoryczne, skazujące wiele kobiet na aborcyjne podziemie, a także nierzadko sprowadzające bezpośrednie niebezpieczeństwo dla ich życia i zdrowia, co w przypadku matek mających już dzieci należy uznać za rozwiązanie zwyczajnie okrutne wobec rodzin".