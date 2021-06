Marta Manowska jest nie do poznania. Od takiej strony jej nie znaliśmy

Dziennikarka pozuje do nich w obcisłej, złotej sukience, opinającej sylwetkę. Fotografie są bardzo zmysłowe, a Manowska jest na nich niemal nie do poznania. "Ta sesja była niespotykana. To wskakuj w sukienkę i idziemy na chwilę. Chwila trwała naprawdę chwilę a zdjęcia kocham i wciąż do nich wracam" – możemy przeczytać w opisie do zdjęć.