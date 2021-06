Lewandowscy wspominają biedne początki. "Po kuchni biegały karaluchy"

Anna i Robert Lewandowscy poznali się w 2007 roku na obozie integracyjnym dla studentów pierwszego roku warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego. Grający wówczas w Zniczu Pruszków 19-letni piłkarz po raz pierwszy zobaczył przyszłą małżonkę, gdy ta ćwiczyła na pomoście. "Podchodziłam do niego z dystansem, bo miałam niezbyt dobre zdanie na temat piłkarzy i Robert o tym wiedział. Myślałam, że piłkarz to narcyz" - wspominała później Anna, dodając, że na pierwszą randkę z Robertem poszła bez większego przekonania. Nawet spóźniła się na to spotkanie.