Marta Paszkin bawiła się na weselu. Teraz wszyscy marzą o jej sukience

Jedna z obserwatorek zwróciła też uwagę na fakt, że Marta z Pawłem są do siebie bardzo podobni. "Tyle czasu już Was oglądam i ciągle nie mogę się napatrzeć i nadziwić, jak jesteście do siebie podobni" - napisała pod zdjęciem. Wyglądają jak brat z siostrą?