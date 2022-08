Marta Paszkin pokazała córkę. Do tej pory chroniła jej wizerunek

Internauci zasypali Martę mnóstwem pozytywnych komentarzy. Od razu zauważyli, że jej córeczka jest bardzo do niej podobna. Wskazali też jest szczęśliwa i czerpie z wakacji to, co najlepsze. Niektórzy dopytywali, czy tęskni za mamą, skoro spędza czas tylko w towarzystwie taty. "Odważna i radosna jak mamusia! Cudownie mieć już taką córeczkę. Pociecha i pomoc i wielkie szczęście", "Pięknie. I nie tęskni za mamą albo teraz też i za braciszkiem?" - czytamy w komentarzach.