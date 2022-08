Marta Paszkin o przeczytała, że jest "za stara" na dziecko. Jej reakcja daje do myślenia

Marta Paszkin o byciu mamą po trzydziestce

"Jakiś czas temu jeden z portali twierdził, że Paweł miał obawy czy nie jestem za ‘stara’ na dziecko. Mąż się nie przyznaje, że tak było (albo boi się przyznać), a już na pewno nikomu nie mówił o takich obawach. Troszkę się pośmialiśmy z tego, bo cóż mi staruszce innego zostało. A tak poważnie, to moim zdaniem starość to stan ducha a nie metryka. A co do rodzenia dzieci po 30-stce (u mnie 35 lat), to dziś jest to normalka. Granica wieku dość mocno się przesunęła" – napisała pod zdjęciem, do którego zapozowała przy placu zabaw w błękitnej sukience.