Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne marta wierzbicka Ewelina Miszczuk 59 min. temu Marta Wierzbicka bardzo schudła. Fani zalewają ją pytaniami o dietę Marta Wierzbicka zawsze akceptowała swoje ciało, jednak ostatnio bardzo schudła. Pod ostatnim zdjęciem z wakacji, które udostępniła na swoim profilu na Instagramie, fanki zaspały ją pytaniami, jak udało jej się stracić tyle kilogramów. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Marta Wierzbicka przeszła niemałą metamorfozę (ONS.pl) Marta Wierzbicka udostępniła na swoim profilu na Instagramie fotografię z urlopu na Wyspie Książęcej. Na zdjęciu aktorka pozuje w kapeluszu i w białym kostiumie. "Ale odmiana. Pięknie", "Wyślij przepis, jak tyle zrzucić", "Czy ty coś jesz? Co to za dieta? – pisały jej fanki. Wierzbicka nie odpowiedziała jednak na ich pytania. Marta Wierzbicka – dieta Marta Wierzbicka zdjęcie szczupłej sylwetki pokazała już w czerwcu. Wtedy fani podziwiali, jak schudła, ale też się trochę martwili, czy nic jej nie dolega. Uspokoiła ich wtedy zdjęciem z burgerem, a w rozmowie z portalem Jastrząb Post wyznała, że schudła "jakoś tak samoistnie". Podobno nie stosowała żadnej diety i nie ćwiczyła na siłowni. Wygląda na to, że aktorka od tego czasu straciła jeszcze więcej kilogramów i wciąż chudnie. Coraz częściej pojawiają się pytania, czy na pewno wszystko w porządku z jej zdrowiem, skoro twierdzi, że nie jest na diecie. A może nie chce się przyznać, że na nią przeszła? Na razie tylko ona wie, jak jest naprawdę. Niezależnie od tego, jak wygląda – ważne, żeby czuła się dobrze we własnej skórze! W końcu nieważne, czy nosi się rozmiar XS czy XXL – ważna jest miłość do własnego ciała. Zobacz także: Hanna i przyjaciele. Maciej Zień w kuchni Lis Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne