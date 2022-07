Pozdrowienia do więzienia

– Dopiero zaczynamy się przyzwyczajać, o ile w ogóle da się przyzwyczaić do takiej sytuacji. Praktycznie od początku wiedziałam, że ma sprawę i byłam wtajemniczana we wszystko na bieżąco. Ukrywał się, bo mieliśmy obawy, że związek nie przetrwa, jeśli on pójdzie do więzienia. To było takie życie na kredyt, z tyłu głowy zawsze był niepokój o to, że w każdej chwili mogą go zabrać – mówi Julia w rozmowie z Wirtualną Polską.