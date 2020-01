WP Kobieta Poczta WP Pilot Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Ludzie + 2 martyna gliwińskaJarosław Bieniuk oprac. Katarzyna Dobrzyńska 1 godzinę temu Martyna Gliwińska odpoczywa w Sopocie. Ciążowego brzuszka nie zakrywa już nawet kurtka Chociaż jeszcze do niedawna Martyna Gliwińska niechętnie pokazywała się z ciążowym brzuszkiem, tak teraz zdjęcia krągłości zdominowały jej profil na Instagramie. Ostatnio projektantka wnętrz pochwaliła się fotografią z wypadu do Sopotu. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Martyna Gliwińska nie kryje już ciążowego brzuszka (ONS.pl) Martyna Gliwińska na swoim profilu na Instaramie pokazała zdjęcie z plaży. Uwagę oczywiście przyciąga spory brzuszek projektantki wnętrz. Jest on widoczny nawet spod puchatej kurtki. Nic dziwnego, Martyna Gliwińska już niedługo powita swoje pierwsze dziecko na świecie. W hashtagach pod fotografią poinformowała, że jest w 32 tygodniu ciąży. "Moi przyjaciele, moje miejsce, mój wielki, niedźwiedzi brzuszek"- napisała w opisie pod postem. Martyna Gliwińska pokazała ciążowy brzuszek Obserwatorów projektantki wnętrz bardzo wzruszył ten widok. Pod zdjęciem pojawiło się wiele komplementów, życzeń i ciepłych słów. "Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia", Życzę pani najpiękniejszego roku", "Wierzę, że ten rok da ci dużo dobrego czasu pełnego pozytywnych emocji. Pamiętaj, że zawsze masz dobrych ludzi wokół siebie, którzy byli, są i będą. Najlepszego, Martynko" – pisali fani. Martyna Gliwińska i Jarosław Bieniuk Obserwatorzy Gliwińskiej okazują jej wiele wsparcia. Szczególnie teraz, gdy rozstała się po raz kolejny ze swoim partnerem i ojcem dziecka Jarosławem Bieniukiem. Parę łączy bardzo burzliwa relacja. Wielokrotnie próbowali stworzyć szczęśliwy duet, jednak ich związek nie przetrwał próby czasu. Siłaczki odc. 5. Cykl Klaudii Stabach. Dajemy kobietom wsparcie, na jakie zasługują Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl Polub WP Kobieta 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Wow! 0 Ważne 0 Słabe 0 Straszne