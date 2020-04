Martyna Gliwińska pokazała dziecko Jarosława Bieniuka. Pozuje z synkiem w podobnych bluzkach

Martyna Gliwińska pokazała synka

Przypominamy, że kiedy w listopadzie 2019 w mediach zaczęło robić się głośno o ciąży Martyny Gliwińskiej, sytuacja między nią a Jarosławem Bieniukiem była skomplikowana. Było to w okresie, gdy para kilkukrotnie rozstawała się i do siebie wracała. Martyna Gliwińska w rozmowie z tygodnikiem "Na żywo" przyznała, że chociaż spodziewa się dziecka z piłkarzem, nie zakłada, że wspólnie będą go wychowywać. Jarosław Bieniuk miał być niespecjalnie zadowolony z faktu, że jego była partnerka jest w ciąży.