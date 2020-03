Martyna Wojciechowska o koronawirusie. Wiemy, co przeraża ją najbardziej

Martyna Wojciechowska pokazała zdjęcie opustoszałego lotniska. Powiedziała, co w epidemii koronawirusa przeraża ją najbardziej.

Martyna Wojciechowska opublikowała na swoim profilu na Instagramie zdjęcie przedstawiające opustoszałe Okęcie. W swoim wpisie zdradziła, że to właśnie panika, a nie koronawirus przeraża ją najbardziej.

"Zamykamy szkoły, sale treningowe, odwołujemy spotkania, także te małe, prywatne. Tymczasem wracam z krańca świata, a na lotnisku Okęcie nikt nie sprawdza podróżnych. Nikt. Przy wylocie na lotnisku w Akrze (ani jednego stwierdzonego przypadku COVID-19): mierzenie temperatury, obsługa w maskach, żele antybakteryjne za darmo do użytku dla każdego! W Warszawie kontroli brak, za to ludzie przestają na siebie patrzeć i rozmawiać" – napisała.

"Oj prawda, panika jest czym strasznym", "Zamiast bać się tego wirusa, to boję się, tego, że ludzie dziś oszaleli robiąc takie zapasy w sklepach", "Dokładnie. Mnie przeraża panika ludzi i to, co dzieje się w sklepach" – komentują internauci.