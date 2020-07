Martyna Wojciechowska opublikowała zdjęcie z ukochanym. Dodała zabawny opis

Martyna Wojciechowska – partner

Przemysław Kossakowski, wybranek podróżniczki, to również dziennikarz i miłośnik odkrywania nowych miejsc na mapie świata. Jego ostatni projekt to "Down The Road. Zespół w trasie". Przemysław Kossakowski ruszył w świat z dziećmi z Zespołem Downa. Bohaterowie produkcji musieli odnaleźć się w ekstremalnych warunkach, w trakcie podróży po 6 krajach. Do udziału w projekcie Kossakowskiego miała popchnąć Martyna Wojciechowska.