Martyna Wojciechowska po raz pierwszy od rozstania zabrała głos. "Medal za wytrwałość"

Choć Martyna Wojciechowska ma w sobie tę ogromną siłę, żeby uporać się z problemami, niedawno przyznała, że mimo iż od rozstania minęło już kilka miesięcy, to wciąż smutek nie mija. "Zapewne możecie sobie wyobrazić, co czuję i jak trudny jest to czas dla mnie i dla Marysi (córki Martyny - przyp.red.)" - napisała, jednocześnie prosząc o uszanowanie spokoju jej i jej córki.