Martyna Wojciechowska pokazała fantastyczne miejsce. Trudno uwierzyć, że istnieje naprawdę

Seltún to geotermalny obszar w Islandii w Krýsuvíku na Półwyspie Reykjanes. To tam znajdują się siarkowe jeziora, z których największe wrażenie robi Kleifarvatn. Jego głębokość wynosi niemal 100 m. Obfituje ono między innymi w pstrągi. Leży około 25 km od Reykjavíku i ok. 10 km na południowy wschód od Hafnarfjörður. Jezioro ze wszystkich stron okalają góry.