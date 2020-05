Martyna Wojciechowska pokazała niesamowite miejsce. Aż trudno uwierzyć, że to zdjęcie to nie jest fotomontaż

Na zdjęciu widzimy spektakularny pałac stojący na wyspie, otoczonej przez gigantyczny posąg kolorowej ryby. Okazuje się, że to rekonstrukcja słynnego zabytku.

"Niedaleko Bangkoku znajduje się Muangboran, największe na świecie prywatne muzeum na świeżym powietrzu. To Tajlandia w pigułce. Wiele spośród budynków to idealnie odwzorowane, naturalnej wielkości kopie najsłynniejszych zabytków lub dokładne rekonstrukcje obecnie już zniszczonych skarbów z różnych miast tego kraju" – wyjaśniła Martyna Wojciechowska. "Żeby zachować zgodność historyczną, rekonstrukcje tworzone są pod okiem specjalistów z Muzeum Narodowego. Obszar muzeum jest sporych rozmiarów, więc najlepiej zwiedzać go na rowerze!" – dodała.