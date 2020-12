Martyna Wojciechowska pokazała wyjątkowe bombki. Na zdjęciu jest też Przemysław Kossakowski

Martyna Wojciechowska stworzyła fundację UNAWEZA, która ma za zadanie wyrównać szansę kobiet z różnych stron świata. "Dajemy kobietom skrzydła poprzez wyrównywanie szans ekonomicznych, społecznych i prawnych. Zapewniamy dostęp do edukacji, opieki medycznej oraz spełniamy Ich marzenia" – pisze na stronie organizacji dziennikarka.

Teraz można wziąć udział w świątecznej akcji charytatywnej, z której dochód będzie przeznaczony na działalność fundacji. To, co przygotowała Martyna Wojciechowska, to prawdziwa niespodzianka. W licytacji można zdobyć między innymi bombki z autografami jej i jej męża oraz porozmawiać z podróżniczką przez komunikator online.