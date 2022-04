Martyna Wojciechowska udostępniła mocne zdjęcia. Tak kobiety strajkowały przeciwko gwałtom

Brutalne gwałty, których na ludności ukraińskiej dopuszczają się rosyjscy żołnierze, przerażają. Wydawać by się mogło, że w cywilizowanym świecie takie sytuacje nie powinny mieć miejsca. Martyna Wojciechowska w jednym ze swoich wpisów na Instagramie zauważa, że te okrutne działania są częścią przemyślanej strategii, która działa równie dobrze, co ruchy zbrojne. Kobiety postanowiły wyrazić swoje zdanie we czwartek w Gdańsku, gdzie odbył się protest przeciwko niedopuszczalnym czynom, których dopuszczają się Rosjanie.